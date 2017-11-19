İş Aletlerini Çaldı

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerine ait arkası açık van araçtan 1 adet şarjlı spiral (izmirilo), 1 adet şarjlı darbeli matkap, 1 adet şarjlı lokma uçlu matkap, 1 adet darbeli matkap, 1adet ağır devirli matkap ve 1 adet kablolu devirli, spiral (izmirilo) çalan M. B. (E-38) tutuklandı.
Lefkoşa’da çalıştığı iş yerine ait arkası açık van araçtan 1 adet şarjlı spiral (izmirilo), 1 adet şarjlı darbeli matkap, 1 adet şarjlı lokma uçlu matkap, 1 adet darbeli matkap, 1adet ağır devirli matkap ve 1 adet kablolu devirli, spiral (izmirilo) çalan M. B. (E-38) tutuklandı.