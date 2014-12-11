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İntihar Mı ? Cinayet Mi ?

Lefkoşa'da bu sabah ölü bulunan Ümit Hansel'in ölümündeki detaylar şüphe yarattı.

İntihar Mı ? Cinayet Mi ?

Lefkoşa'da bu sabah ölü bulunan Ümit Hansel'in ölümündeki detaylar şüphe yarattı.

11 Aralık 2014 Perşembe 10:45
İntihar Mı ? Cinayet Mi ?
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 İNTİHAR MI ? CİNAYET Mİ ?

Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa'da bu sabah ölü bulunan Ümit Hansel'in ölümündeki detaylar şüphe yarattı. İşadamı Ümit Hansel'in ölü bulunduğu işyerinde Polisin ulaştığı veriler olayın İntihar değil de cinayet olabileceği üzerinde şüphe uyandırıyor. 
Kıbrıs Manşetin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre olay yerinde cinayette kullanıldığı öğrenilen tabancanın şarjörünün farklı yerde bulunmuş olması olayın cinayetolabileceği ihtimalini doğurabileceğini belirtiyorlar. 

Polis Genel Müdür vekili Pervin Gürler ve Üst Düzey Polis Müdürlerinin olay yerinde inceleme de sürerken , polisin olayla ilgili soruşturmaları devam ediyor.
Son Güncelleme: 11.12.2014 10:51
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ümit Hansel Intihar EttiCinayet MiLekoşada Intihar Mı
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