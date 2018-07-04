İnşaat demirlerini çalmış

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta K.D.’ye ait inşaat içerisinde 28 Haziran tarihinde çalınan iki buçuk ton inşaat demiri ile ilgili Mehmet Beşok tutuklandı. Aracında yapılan aramada K.D.’nin inşaatından çalındığına inanılan demirlerin bir kısmının Beşok’un aracında bulunması üzerine soruşturma başlatan polis, bugün zanlıyı tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkardı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Yağız Kol, zanlı Mehmet Beşok’un 28 Haziran tarihinde Alsancak’ta K.D.’ye ait yarım inşaatta çalınan demirlerle ilgili tutuklandığını anlattı. Kol, demirlerin bir kısmının zanlının aracında bulunduğunu ifade ederek, zanlının bölgedeki görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda tutuklandığını kaydetti. Alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden Kol, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için Beşok’un 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın selameti için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.