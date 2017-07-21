İngiltere Tavuri’ye Yaramadı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ülkemizde dolandırıcılık gelince akla ilk gelen isim olan zanlı Mustafa Serttaş namı değer Tavuri Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği gerekçesi ile yakalandı. Zanlı bugün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Bir süredir İngiltere’de olan zanlı Mustafa Sertaş’ın 19 Temmuz tarihinde KKTC kimlik kartını İngiltere’de unuttuğu gerekçesi ile Metehan Sınır Kapısı’ndan kaçak bir şekilde ülkeye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının gözaltına alındığını, hakkında “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan soruşturma yapıldığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, zanlıyı yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bıraktı.