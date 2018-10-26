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İnan tutuklu yargılanacak

İnan tutuklu yargılanacak

26 Ekim 2018 Cuma 18:46
İnan tutuklu yargılanacak

İnan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de müdür yardımcılığı yaptığı mağazadan bin 100 TL değerinde giyim eşyası çalan Merve İnan aleyhinde iş yeri şikâyetçi olmazken, zanlı bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Gizem Düzdeban, zanlı Merve İnan’ın “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Düzdeban, önceki gün yapılan şikâyetin ardından zanlının tutuklandığını belirterek yapılan sorgusunda işlediği suçu itiraf ettiğini ve çaldığı bin 100 TL değerindeki eşyaların evinde ele geçirildiğini kaydetti. İş yeri sahibinin şikâyeti olmadığına değinen Düzdeban, zanlının davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı bir kefilin imza edeceği 40 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest yargılanmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Merve İnançaldı
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