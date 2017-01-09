İmran Yeniden Sınır Dışı Edildi

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Akıncılar - Ercan anayolu üzerinde, polis tarafından 4 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda tasarruflularından gümrüksüz olarak bulundurdukları yüklü miktarda pirinç ile yakalanan zanlı Zahid Masood teminata bağlanmak için bugün mahkeme huzuruna çıkarılırken zanlı İmran İmran ise yeniden sınır dışı edildi.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı huzurda bulunan zanlı Zahid Masood’un 4 Ocak tarihinde saat 21.00 raddelerinde Akıncılar - Ercan anayolu üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda Zanlı Masood’un kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada toplam 25 kilo Güney Kıbrıs menşeli pirinç bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlı Masood’un konu pirinçleri Akıncılar bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan adlığını ayrıca ülkemizden sınır dışı edilen İmran İmran’ı da ülkemize yine aynı yoldan kaçak olarak getirdiğinin tespit edildiğini ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının tasarrufunda bulunan pirinçler ile ilgili Gümrük cezası ödediğini ve ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanmasını, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.