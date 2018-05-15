Imogirie teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da şüpheli görülmesi üzerine aracında yapılan aramadamadde bulunan zanlıbugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, 9 Mayıs’ta saat 17.30’ta Narkotikte görevli bir polis ekibince okullar yolunda aracıyla şüpheli görülen zanlı Innocent Imogirie’nin aracının durdurularak, zanlının huzurunda yapılan aramada 24 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis zanlının sorgusunda Nisan ile Mayıs 2018 tarihleri arasında KKTC’ye 7 gram ağırlığında yine hintkeneviri türü maddeyi ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını buna ek olarak 2016 yılında da benzer suçlardan askıda davası olduğunu söyledi. Polis ülkemizde öğrenci olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 30 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Zanlının hemen 30 bin TL nakit teminatı yatıra bilmesi dikkat çekti