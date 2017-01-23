Polisiye Olaylar:
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23 Ocak 2017 Pazartesi 15:32

İllegal Gidip, Legal Gelmek İstediler

İllegal Gidip, Legal Gelmek İstediler
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İllegal Gidip, Legal Gelmek İstediler

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Luricina bölgesine gezme maksadı ile giden ancak askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a kullanımlarındaki araç ile geçen zanlılar Umut Birçek, Uğur Birçek, Bahar Birçek ve Ülkü Birhanlı Kermiya Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak isterken tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Namık Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlılar Umut Birçek, Uğur Birçek, Bahar Birçek ve Ülkü Birhanlı’nın 22 Ocak 2016 tarihinde Luricina bölgesini gezmek için giriş yaptıklarını ve oradan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiklerini söyledi. Polis zanlıların daha sonra akşam saatlerinde Kermiya Sınır Kapısından ülkemize giriş yapmak istedikleri esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve 15 günde bir ispati vücut etmeleri koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Bölgeyi IhlalAskeri YasakSınır KapısıKermiyaÜlkü BirhanlıBahar BirçekUğur BirçekUmut BirçekGüney Kıbrı
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