banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96657
ALTIN
231.452
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7751
EURO
6.8595
Tecavüz ettiği iddia ediliyor
TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR
Tutuklu sayısı 5’e yükseldi
TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Çatalköy'de tecavüz
ÇATALKÖY'DE TECAVÜZ
Tartıştığı garsonu bıçakla ağır yaraladı
TARTIŞTIĞI GARSONU BIÇAKLA AĞIR YARALADI
banner282
Flaş Haber
Çatalköy'de tecavüz
Kapat

İlk tahkikat duruşması başladı

İlk tahkikat duruşması başladı

12 Ekim 2018 Cuma 22:27
İlk tahkikat duruşması başladı

İlk tahkikat duruşması başladı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2018 yılı Ocak ayı içerisinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi evinden kaçırarak Çanakkale Göletine götüren ve ciddi şekilde darp ederek Dede’nin ölümüne neden olan 5 sanık için yargı süreci başladı…

Mağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi sanık Nidai Şanlı’ya olan Bin TL borcu yüzünden evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürüp Dede’ye elektro şok cihazıyla şok verdikten sonra ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 9 Mart 2018 tarihinden beri hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyen 5 sanık için yargı süreci başladı. “Adam öldürme”, “Yaralamak için adam kaçırma”, “Ciddi darp” ve “Tehlikeli silah taşıma” davalarından itham edilen sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S.D (K-17) ve Zekeriya Kurucu’nun ilk tahkikat (PI) duruşmasına bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde başlandı.

44 emare sunuldu…

İddia Makamı adına duruşmayı yürüten Savcı Hasan Boşnak, “Dede Cinayeti”nin ilk PI duruşmasında ilk tanık olarak Olay Yeri İnceleme Uzmanı Hasan Zorlu’yu şahadete çağırdı. Mahkemede olayla ilgili şahadet sunan Zorlu, başta olay yerine ait video görüntülerini içeren CD, Kennedy Dede’nin kıyafetleri, sanıkların kıyafetleri, sanık Nidai Şanlı’nın evinde bulunan 3 adet elektro şok cihazı, olay yerinde bulunan 1 adet kolye olmak üzere toplam 44 adet emare sundu.

Duruşma 19 Ekim de devam edecek…

İlk tahkikat duruşmasına ve Olay Yeri İnceleme Uzmanı Hasan Zorlu’nun şahadetine devam edilmek üzere duruşma 19 Ekim 2018 tarihine tehir edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kennedy T. DedeÇanakkale GöletiNidai SanlıOzan KörkurtOnur KörkurtZekeriya KurucuDarpCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüz ettiği iddia ediliyor
Tecavüz ettiği iddia ediliyor
Tutuklu sayısı 5’e yükseldi
Tutuklu sayısı 5’e yükseldi
Tutukluluk süreleri uzatıldı
Tutukluluk süreleri uzatıldı
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Sanal betten yakalandı
Sanal betten yakalandı
Hırsızlık yapan askerlere para cezası
Hırsızlık yapan askerlere para cezası
Çatalköy'de tecavüz
Çatalköy'de tecavüz
Ahmidi 4 gün daha tutuklu kalacak
Ahmidi 4 gün daha tutuklu kalacak
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim