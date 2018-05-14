Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103370
ALTIN
183.831
DOLAR
4.3322
STERLİN
5.8859
EURO
5.1861
Girmedik dükkân bırakmadı
GİRMEDİK DÜKKÂN BIRAKMADI
Ölmüş akrabası üzerinden devleti 400 Bin TL vurdu
400 BİN TL'LİK VURGUN
İlk fırsatta arkadaşının parasını çaldı
ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI
Sahte para soruşturması sürüyor
SAHTE PARA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner256

İlk fırsatta arkadaşının parasını çaldı

Ülkemize Türkiye’den çalışmak için gelen ve çalışma izni işlemleri yapılırken çalıştığı yerde iş arkadaşı ile bir ev tutan zanlı Ahmet Öksüz ilk fırsatta arkadaşının parasını çaldı.

İlk fırsatta arkadaşının parasını çaldı

Ülkemize Türkiye’den çalışmak için gelen ve çalışma izni işlemleri yapılırken çalıştığı yerde iş arkadaşı ile bir ev tutan zanlı Ahmet Öksüz ilk fırsatta arkadaşının parasını çaldı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:41
İlk fırsatta arkadaşının parasını çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye’den çalışmak için gelen ve çalışma izni işlemleri yapılırken çalıştığı yerde iş arkadaşı ile bir ev tutan zanlı Ahmet Öksüz ilk fırsatta arkadaşının parasını çaldı. Tutuklanan zanlı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren kadın polis memuru Pembe Kavaz olayla ilgili bulguları aktardı. Kavaz, Lefkoşa’da G.A. isimli şahsın çalışanı olan ve personel evinde kalan zanlının birlikte kaldığı iş arkadaşı S.A.R.’ye ait sırt çantasının anahtarını kırarak içerisinde bulunan 4 bin 500 TL parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı paranın bin 500 TL ile cep telefonu aldığını, geriye kalanını ise arkadaşları ile harcadığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının ülkede şuan turist statüsünde bulunduğunu çalıştığı yerin başlatmış olduğu çalışma izni başvuru işlemlerini iptal ettiğini belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 gün geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emri verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÖksüzArkadaşParaçaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabakulak tutuklu yargılanacak
Kabakulak tutuklu yargılanacak
Girmedik dükkân bırakmadı
Girmedik dükkân bırakmadı
Genç Tavuri Erdi Konyalıoğlu yine dolandıracak birini buldu
Genç Tavuri Erdi Konyalıoğlu yine dolandıracak birini buldu
Ölmüş akrabası üzerinden devleti 400 Bin TL vurdu
Ölmüş akrabası üzerinden devleti 400 Bin TL vurdu
Sahte para soruşturması sürüyor
Sahte para soruşturması sürüyor
Asayiş ve trafik operasyonu
Asayiş ve trafik operasyonu
Yeşilköy'de yangın
Yeşilköy'de yangın
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Ani ölüm
Ani ölüm

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim