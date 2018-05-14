İlk fırsatta arkadaşının parasını çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye’den çalışmak için gelen ve çalışma izni işlemleri yapılırken çalıştığı yerde iş arkadaşı ile bir ev tutan zanlı Ahmet Öksüz ilk fırsatta arkadaşının parasını çaldı. Tutuklanan zanlı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren kadın polis memuru Pembe Kavaz olayla ilgili bulguları aktardı. Kavaz, Lefkoşa’da G.A. isimli şahsın çalışanı olan ve personel evinde kalan zanlının birlikte kaldığı iş arkadaşı S.A.R.’ye ait sırt çantasının anahtarını kırarak içerisinde bulunan 4 bin 500 TL parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı paranın bin 500 TL ile cep telefonu aldığını, geriye kalanını ise arkadaşları ile harcadığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının ülkede şuan turist statüsünde bulunduğunu çalıştığı yerin başlatmış olduğu çalışma izni başvuru işlemlerini iptal ettiğini belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 gün geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emri verdi.