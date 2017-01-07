Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ocak 2017 Cumartesi 11:11

‘İlişkiye Girdik Paramızı Aldık’

‘İlişkiye Girdik Paramızı Aldık'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
‘İlişkiye Girdik Paramızı Aldık’
Evine çağırdığı Vietnamlı kadın tarafından soyulduğunu iddia etti ama bunu kanıtlayamadı

Girne’de evine çağırdığı Vietnamlı kadın tarafından soyulduğunu iddia eden E.Y, isimli şahıs bunu kanıtlayamayınca tutuklanan zanlı serbest bırakıldı.

Girne’de büyük yankı uyandıran olayda, Vietnamlı kadın tarafından soyulduğunu iddia eden E.Y. isimli şahıs polise giderek şikâyetçi olmuştu. Evine giren kadınların 450 TL değerinde montunu ve mont içerisindeki yüklü miktarda parasını çalındığını iddia eden E.Y.’nin şikâyeti üzerine 37 yaşındaki garson Pham Thi Buoi isimli kadın tutuklanmıştı. Girne’de mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alınan zanlı, E.Y ile para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için evine gittiklerini, para aldıklarını öne sürerek, hırsızlık yapmadıklarını, E.Y’nin arkadaşını darp ettiğini, kendisini ise odaya kilitlediğini iddia etmişti. Hakkında iki gün tutukluluk kararı alınan zanlı ile ilgili soruşturma yapan polis, hırsızlık iddialarını kanıtlayacak bir delile ulaşmadı. Kanıt yetersizliğinden dolayı zanlı dün itibari ile
serbest bırakıldı


Diyalog
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsıza Suçüstü Hırsıza Suçüstü
Tutuklu Sayısı 4’e Yükseldi Tutuklu Sayısı 4’e Yükseldi
Tutuklu Yargılanacak Tutuklu Yargılanacak
GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU
TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU ! LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU !
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Hırsıza Suçüstü

Haberi Oku