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Ilıcan yine yakalandı

Ilıcan yine yakalandı

28 Eylül 2018 Cuma 16:12
Ilıcan yine yakalandı

Ilıcan yine yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Narkotik ekibinn gerçekleştirmiş olduğu oparasyonda znalı Serhat Ilıcan’ın evinde yapılan aramada 40 gram hintkeneviri ile uyuşturucuları tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Zanlı bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, zanlının 26-27 Eylül 2018 tarihinde Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi. Ramiz, zanlının evinde bir polis ekibi tarafından yapılan aramada aramada 40 gram hintkeneviri ile uyuşturucuları tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirildiğini söyledi. Ramiz, zanlının uyuşturucuyu 26 Eylül’de iki şahıs aracılığıyla kanunsuz olarak ithal ettirdiğini itiraf ettiğini belirtti. Aranan iki kişi olduğunu söyleyen Ramiz, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hintkeneviri UyuşturucuSerhat Ilıcan
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