Ilıcan tutuksuz yargılanacak

Ilıcan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Narkotik ekibinin gerçekleştirmiş olduğu oparasyonda zanlı Serhat Ilıcan’ın evinde yapılan aramada 40 gram hintkeneviri ile uyuşturucuları tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirilmesi üzerine tutuklanmasının ardından dün teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, zanlının 26 - 27 Eylül 2018 tarihinde Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi. Ramiz, zanlının evinde bir polis ekibi tarafından yapılan aramada aramada 40 gram hintkeneviri ile uyuşturucuları tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirildiğini söyledi. Ramiz, zanlının uyuşturucuyu 26 Eylül’de iki şahıs aracılığıyla kanunsuz olarak ithal ettirdiğini itiraf ettiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı Serhat Ilıcan’ın yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.