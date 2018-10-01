Ilıcan 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Narkotik ekibinin gerçekleştirmiş olduğu oparasyonda zanlı Serhat Ilıcan’ın evinde yapılan aramada 40 gram hintkeneviri ile uyuşturucuları tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirilmesi üzerine tutuklanan zanlı bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, zanlının 26-27 Eylül 2018 tarihinde Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi. Ramiz, zanlının evinde bir polis ekibi tarafından yapılan aramada aramada 40 gram hintkeneviri ile uyuşturucuları tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirildiğini söyledi. Ramiz, zanlının uyuşturucuyu 26 Eylül’de iki şahıs aracılığıyla kanunsuz olarak ithal ettirdiğini itiraf ettiğini belirtti. Aranan iki kişi olduğunu söyleyen Ramiz, zanlının soruşturmanın selameti açısından 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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