İlgi Alanları Elektronik

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Girne’yi soyup soğana çeviren 5 hırsız ve çalıntı malları kabul ederek satışına yardımcı olduğu iddia edilen 10 kişi, Lapta polisinin başarılı operasyonu sonucu yakalandıLapta Polis Karakolu’nda görevli polisler, Girne ve çevresinde birçok evden elektronik eşya, bilgisayar, telefon, ziynet eşyası çalıp çeşitli işyerlerine sattıkları tespit edilen 5 kişilik hırsızlık çetesini yakalandı. Aksiyon filmlerindeki hırsızlık senaryolarını aratmayan olayda; ev açma, sirkat ve kasti hasar suçlarından gözaltına alınan zanlılar Sedat Ersoy, Mehmet Avcı, Nesrin Bellikli, Mehmet Aslantürk ve Müslüm Yılmaz dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Öte yandan zanlıların çaldıkları eşyaları satın aldıkları tespit edilen 10 kişi hakkında da “hırsızlık mal kabulü” suçundan soruşturma başlatıldı.Girne ve Alsancak’ta, 2016 yılı içinde meydana gelen birçok ev açma, sirkat ve kasti hasar ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sedat Ersoy, Mehmet Avcı, Nesrin Bellikli, Mehmet Aslantürk ve Müslüm Yılmaz dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Olayın tahkikat sorumlusu Lapta Polis Karakolunda görevli İbrahim Güleç, mahkemede verdiği yeminli ifadede, 5 zanlının 2016 yılı içinde Girne ve Lapta ’da meydana gelen ev açma, sirkat ve kasti hasar suçlarından methaldar olduğunu belirttiTutuklanan 2 zanlının, Girne ve Lapta bölgesindeki birçok evi açarak, bu evlerden televizyon, I pad, lap top telefon gibi elektronik eşya sirkat ettiğini, diğer zanlıların da sirkat edilen eşyaların satışına yardımcı olduklarını anlattı. Yapılan tahkikat kapsamında, 2 zanlının gönüllü ifade verdiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, bu gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ifade etti ve üçer gün tutukluluk talep etti.Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu, tahkikat süresince zanlıların üçer gün tutuklu kalmaları emrini verdi. Polis tarafından ele geçirilen emareler ise Lapta Polis Karakolu’nda sergilendi. Öte yandan hırsızlık mal kabulü suçundan H.D. (E¬42), E.K. (E32), N.A.(K¬35), M.N. (E¬38), T.Ö.(E¬25), Ş.Y.(E-43), Z.U. (E¬47), C.A.(E¬43), A.K.(E¬30) ve H.Y.(E¬37) isimli şahıs hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtildi.Diyalog