İkisi Sağlık Görevlisi 4 Kişiyi Darp Etmekten Arananlar Tutuklandı

İKİSİ SAĞLIK GÖREVLİSİ 4 KİŞİYİ DARP ETMEKTEN ARANANLAR TUTUKLANDI



Cengizköy’de 3 gün önce bir trafik kazası sonrası ikisi sağlık görevlisi olmak üzere 4 kişiyi darp etmekten aranan N.B. (E-24) ve C.T. (E-22) Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.Yeşilyurt - Gemikonağı anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine gelen N.B. ve C.T. kazada yaralanan ve ambulans içerisinde bulunan Tolga Turna ile Enes Yıldırım’ı arkadaşlarının kaza yapmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle darp ederken, ambulansa girmemeleri hususunda kendilerini uyaran görevli hemşire Handan Yamak ve Uğur Sayılır’ı da darp etmişlerdi.