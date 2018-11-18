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İkinci kattan düşen kişi yaralandı

İkinci kattan düşen kişi yaralandı

18 Kasım 2018 Pazar 11:11
İkinci kattan düşen kişi yaralandı

17.11.2018 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne'de İskenderun Caddesi üzerinde bulunan Towers Apartmanının ikinci katında kalmakta olan Schadrack Mike TAYEYE (E-24), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, ikametgâhının yatak odası penceresinden yaklaşık 6.70 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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