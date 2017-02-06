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06 Şubat 2017 Pazartesi 06:42

İKİ VİSKİ, ÜÇ RAKI ÇALDI!

İKİ VİSKİ, ÜÇ RAKI ÇALDI!
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İKİ VİSKİ, ÜÇ RAKI ÇALDI!

27 yaşındaki Cemil İzgi, Dikmen Kalkınma Kooperatifi'nden beş şişe alkollü içki çaldığı gerekçesiyle tutuklandıEmine UYSALDikmen'de bir marketten beş şişe alkollü içki çalmakla suçlanan 27 yaşındaki Cemil İzgi tutuklandı.İzgi, Dikmen Kalkınma Kooperatifi'ne ait marketten ocak ve şubat aylarında beş şişe alkollü içki çaldığı gerekçesiyle dün yargı huzuruna çıkarıldı.



Zanlı İzgi’nin, bir şişe Lal serisi Yeni Rakı, iki şişe 75’lik Red Label Whisky, iki şişe de 35’lik rakı çaldığı belirtildi.“Sirkat” suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı İzgi dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yargıç Fadıl Aksun’un huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Emine Taşkın, tanık olarak Boğaz Polis Karakolu’nda görev yapan Polis Memuru Sami Güneş’i dinletti.Mahkemede yeminli şahadet veren Güneş, zanlı Cemil İzgi’nin 31 Ocak, 2 ve 4 Şubat tarihleri arasında Dikmen Kalkınma Kooperatifi adlı markette meydana gelen sirkat suçuyla methaldar olduğunu kaydetti.


Sami Güneş, zanlının suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini belirterek, söz konusu markette ürün sayımı yapılacağına, ayrıca alınması gereken ifadeler olduğuna değindi.Güneş, zanlının tahkikat amaçlı iki gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz hakkı verilen zanlı, tutukluluk talebine itiraz etmedi.Yargıç Fadıl Aksun, zanlının tahkikat amaçlı iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.



Kaynak:Kıbrıs
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