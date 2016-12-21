Polisiye Olaylar:
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21 Aralık 2016 Çarşamba 14:33

İki Kişi Tutuklandı

İki Kişi Tutuklandı
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GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 2 GENÇ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da evlerinde uyuşturucu madde bulunan 18 ve 21 yaşlarındaki 2 genç tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece 23.00-24.00 saatleri arasında Gazimağusa’da G.Ş. (E-21) ve K.K.’ye (K-18) ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücü bulunarak, emare olarak alındı. Adı edilenleri tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.


 
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Anahtar Kelimeler
GazimagusaUyuşturucu
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