İki Kardeş Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye'den gelip sahte Bulgaristan pasaportu ile Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tespit edilen zanlı Süleyman Altın ve suç ortağı Mehmet Altın teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlılar Süleyman ve Mehmet Altın'ın Türkiye'de bulundukları sırada Mart 2018 tarihi içerisinde Türkiye'de bulundukları bir sırada zanlı Süleyman Altın'ın yasadışı yollardan İngiltere'ye gitmesini sağlamak maksadı ile İstanbul'da Yusein Smail Yusein adına isdar olunan ve üzerinde zanlı Süleyman Altın'ın fotoğrafı bulunan sahte Bulgaristan pasaportunu 1000 Euro para karşılığında temin ettiklerini söyledi. Polis zanlıların 08 Nisan 2018 tarihinde Türkiye'den gelip Ercan Havaalanından KKTC'ye giriş yaptıklarını ve Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısına geldiklerini söyledi. Polis akabinde Zanlı Süleyman Altın tasarrufunda bulundurduğu, üzerine fotoğrafı yapıştırılarak sahtelenen Bulgaristan pasaportunu Güney Kıbrıs'a geçmek maksadıyla görevli memura ibraz edip, tedavüle sürüp, pasaportta adı geçen şahsın kimliğine büründüğü sırada tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru İzlem Civisilli olayın akabinde hareketlerinden şüphelenilen ve zanlıyla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Mehmet Altın'ın da tutuklandığını söyledi. Polis zanlıların tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini belirtti. Polis memuru Civisilli meselenin tahkikatının tamamlandığını ve davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile statülerini de dikkate alarak 25 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.