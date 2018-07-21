İki asker tacizden yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’den ülkemize görevli asker olarak gelen ve Girne’de 20 Temmuz günü yaşanan yaşlı kadına taciz olayı üzerine tutuklanan Mehmet Emin Sönmez ve Osman Sirkeci sirkat, cinsel taciz ve mülke tecavüz suçlarından bugün Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları huzuruna çıkarıldı. 2 zanlının ülkemizde asker oldukları ve askerlik görevini burada yaptıkları belirtildi.

Soruşturma Memuru Kader Camlıbelli, Zanlıların Girne Cambulat Sokak’ta M.Y’nin evine girerek üst kata çıkıp ve M.Y’nin cüzdanından 80 TL ve 50 Euro’yu aldıklarını anlatarak, M.Y’yi çirkin ifadelerle cinsel tacizde bulunduklarını söyledi. Mehmet Emin Sönmez’i tespit ettiklerinde üzerinde yapılan aramada 50 Euro çıktığını belirten Soruşturma Memuru Camlıbelli, Osman Sirkeci’nin ise Ercan’dan çıkış yapmaya çalıştığı sırada yakalandığı vurguladı. İki zanlının da yapılan testler sonucu alkollü olduklarının tespit edildiğini söyleyen Çamlıbelli, olayın M.Y’nin zanlıların elinden kurtularak dışarı çıkıp bağırması sonucu, olay yerine toplanan kalabalığın polisi araması ile ortaya çıktığını belirtti. Çamlıbelli soruşturmanın sürdüğünü, olayda alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunun altını çizerek zanlılar aleyhinde 3 günlük tutukluluk istedi.

Zanlılar Yargıç Gökhan Asafoğulları huzurunda görüşülen davada kendilerini savundu. Mehmet Emin Sönmez suçlamalarla ilgili olarak; alkolün etkisinde olduğunu, yaptıklarını hatırlamadığını ve kadın görmediğini söyledi. Osman Sirkeci ise suçlamalara karşılık arkadaşı Mehmet Emin Sönmez ile kız arkadaşının evi diye alkol etkisi ile yanlış adrese gittiklerini, yaşlı kadını gördüklerinde dışarı çıktığını belirtti. Sirkeci kadına tacizde bulunmadıklarını ve para çalmadıklarını da sözlerine ekledi.

Yargıç Gökhan Asafoğulları 15 kişide ifade alınması gerektiğini, incelenecek kamera kayıtları olduğunu, zanlıların da iddialar olduğunu hepsinin soruşturulması ve zanlıların serbest kalması halinde kaçmaya teşebbüs edebileceklerini hesaba katarak zanlılar aleyhinde 3 gün tutukluluk verdi.