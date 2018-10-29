İki ani ölüm

27.10.2018 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, İskele’de Kjetil Frıdjov RİNG (E-74) ikametgahında rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış ve yapılan tedavisinden sonra Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

29.10.2018 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Lapta’da Sevilay ATAMER (K-71) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



