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İki ani ölüm

İki acı kayıp

İki ani ölüm

İki acı kayıp

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:11
İki ani ölüm

27.04.2018 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Süleyman SOYUTOK(E-57)  Hamitköy’de bulunan ağıllar bölgesindeki ağılında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Müteveffa’nın cesedi kızları  tarafından bulunmuştur. Ceset üzerinde doktor tarafından yapılan muayenede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamış olup,   otopsi maksatları için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna yerleştirilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

27.04.2018 tarihinde, saat 17:50 sıralarında, Çatalköy’de bulunan Düzkaya Nihat Bağcıer stadın içerisinde Girne’de sakin Mehmet AKIŞ (E-60) futbol oynadığı sırada aniden yaşamını yitirmiştir. Müteveffa’nın cesedi otopsi maksatları için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi morguna kaldırılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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