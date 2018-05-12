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İhraç ettik başka kimlikle geldi

Ülkemizden vize borcu nedeni ile ihraç edilen Pakistan uyruklu zanlı Mariya Asum kardeşinin kimliği ile ülkemize yeniden giriş yapması üzerine tespit edilerek tutuklandı.

İhraç ettik başka kimlikle geldi

Ülkemizden vize borcu nedeni ile ihraç edilen Pakistan uyruklu zanlı Mariya Asum kardeşinin kimliği ile ülkemize yeniden giriş yapması üzerine tespit edilerek tutuklandı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:23
İhraç ettik başka kimlikle geldi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizden vize borcu nedeni ile ihraç edilen Pakistan uyruklu zanlı Mariya Asum kardeşinin kimliği ile ülkemize yeniden giriş yapması üzerine tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ömer Faruk Şengül olayla ilgili bulguları aktardı. Şengül huzurda bulunan zanlı Mariya Asum’un daha önce vize borcundan dolayı KKTC’den ihraç edildiğini ancak Kız kardeşinin kimliğini kullanarak tekrardan KKTC’ye 9 Nisan 2017 tarihinde yaptığını ve Girne Amerikan Üniversitesine kayıt olduğunu söyledi. Şengül, alınan ihbar üzerine tespit edildiğini aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğlu zanlının daha önce ihraç edildiği hususunu da göz önünde bulundurarak 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.05.2018 16:01
Anahtar Kelimeler:
KimlikSahteMariya Asum
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