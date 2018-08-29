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İçki hırsızı yakalandı

İçki hırsızı yakalandı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:50
İçki hırsızı yakalandı

İçki hırsızı yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ağustos ayında 30 günlük vize ile ülkeye giriş yapan ve bir gün arayla girdiği iki marketten alkoliçki ve sandviç çaldığı incelenen kamera görüntülerinde tespit edilen zanlı Lev Lipniaagov, tutukluluk talebiyle bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Denyalı, zanlının “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Hasan Denyalı, zanlının 28 Ağustos tarihinde Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren markete müşteri olarak girdiği esnada 12 TL değerinde sandiviçi çalarak ayrıldığını kaydetti. Denyalı, zanlının 25 Ağustos tarihinde ise yine Girne Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren markete müşteri olarak girdiğini ve bin 350 TL değerinde içki çaldığını söyledi. Denyalı, her iki market sahibinin şikâyeti üzerine kamera görüntülerinin incelenerek, zanlının eşkâlinin belirlendiğini ve 28 Ağustos tarihinde 20 Temmuz Caddesi Kordonboyun’da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Girne’de farklı tarihlerde benzer suçların işlendiğine dikkati çeken Denyalı, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlı, parasız kaldığı için bu suçları işlediğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymnaoğlu, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Lev LipniaagovIçkiAlkolHırsız
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