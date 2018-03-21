İç Çamaşırında Uyuşturucu İle Giriş Yapmak İstedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş kapısında gerçekleştirilen kontrolde Güney Kıbrıs'tan ülkemize iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tespit edilen zanlı Hasan Özüdoğru tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlı Hasan Özüdoğru'nun 20 Mart tarihinde saat 15.30 sıralarında Lokmacı Kara Giriş kapısından KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada şüpheli görülmesi üzerine yapılan üst aramasında giymek de oldu iç çamaşırında 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, alınan ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etap da soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste kalmasına emir verdi.