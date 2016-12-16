Polisiye Olaylar:
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16 Aralık 2016 Cuma 18:08

Hüssam’ı İhbar Yaktı

Hüssam'ı İhbar Yaktı
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Hüssam’ı İhbar Yaktı
Caddede yürüyen Irak uyruklu Almallah’ın üzerinde arama yapan narkotik, 2 gram uyuşturucu buldu

Gazimağusa’da aldığı ihbarla harekete geçen Narkotik Şube polisi, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde tespit ettikleri Irak uyruklu Hüssam Ahmed
Abdullah Almallah’ın üzerinde arama yaptı.
Arama sonucunda Almallah’ın giymekte olduğu ceketinin sol cebinde 2 gram hintkeneviri ele geçirildi. Polis suçunu kabul eden Almallah’ı dün
tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkardı. Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, 14 Aralık 2016 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bir bilgi aldıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi.
Zanlının aynı gün saat 20.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı’nda kaldırım üstünde yürürken tespit edildiğini anlatan Özdesoy, zanlı üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu ceketinin sol cebinde, tuvalet kağıdına sarılmış vaziyette 2 gram “hint keneviri” olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Gönüllü ifade verdi
Zanlının suçunu kabul ederek gönüllü bir ifade verdiğini belirten Özdesoy, uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini ifade ederek, soruşturma maksatlı zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Serhan Bundak, bu talebi 1 gün ile sınırlandırdı. Zanlı avukat Fehmi Altunç’un da itirazı olmaması üzerine Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.



 
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