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Hurdacılar 3 gün daha tutuklu kalacak

Alayköy Sanayi bölgesinde Ahmet Taçoy'a ait arsa içerisindeki muhtelif dolaplara zarar verip üzerinden parça çalan zanlılar Murat Demir, Vahit Bayır, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu tutuklanarak bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Hurdacılar 3 gün daha tutuklu kalacak

Alayköy Sanayi bölgesinde Ahmet Taçoy'a ait arsa içerisindeki muhtelif dolaplara zarar verip üzerinden parça çalan zanlılar Murat Demir, Vahit Bayır, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu tutuklanarak bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

27 Nisan 2018 Cuma 16:28
Hurdacılar 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy Sanayi bölgesinde Ahmet Taçoy'a ait arsa içerisindeki muhtelif dolaplara zarar verip üzerinden parça çalan zanlılar Murat Demir, Vahit Bayır, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu tutuklanarak bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Can Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan huzurda bulunan zanlılar Murat Demir, Vahit Bayır, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu'nun 23 - 24 Nisan 2018 tarihleri arasında Gönyeli'de sakin Ahmet Taçoy'a ait Alayköy Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde bulunan arsa içerisindeki tahmini değerleri toplam 15,000 TL olan 18 adet ahsap ve 20 adet Aluminyumdan mamül çekmeceli dolapları kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratıldıktan sonra konu dolaplar üzerinde bulunan aluminyum ve krom parçaların sökülerek çaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıların tespit edilmesi üzerine mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzibinin halen daha tamamlanmadığını, ayrıca bölgede benzer hırsızlık olayları olduğunu belirterek bu olaylarla bağlantılarının olup olmadığının araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar onların orada çöp olduğunu sandıklarını çalma niyetleri olmadığını belirterek mal sahibinede ulaşıp özür dilediklerini ve şikâyeti olmadığı beyanında bulundular.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 günlük sürenin yeterli olacağını belirterek bu yönde emir verdi.

Son Güncelleme: 27.04.2018 16:35
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Yürek Kasım AslanoğluMehmet GüleryüzVahit BayırMurat DemirHırsız
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