Polisiye Olaylar:
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31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:37

Hukuk Bürosuna Hırsız Girdi

Hukuk Bürosuna Hırsız Girdi
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosuna girerek hırsızlık yapan zanlı Tayfur Biricik tutuklanmasının ardından dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Ahmet Kavan olayla ilgili bulguları aktardı. Kavan huzurda bulunan zanlı Tayfur Biricik’in 30 Temmuz 2017 tarihinde, saat 12.40 da Lefkoşa’da bulunan bir hukuk bürosunun doğuya bakan balkon kapısını hasar yapmadan açarak içeriye girip içerisinde muhafaza edilen toplam 300 TL para ve 1phone 4S marka cep telefonunu sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve meseleye bağlantısı olan 1 kişinin daha arandığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
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Hukuk Bürosuna Hırsız Girdi
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