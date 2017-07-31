Hukuk Bürosuna Hırsız Girdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Ahmet Kavan olayla ilgili bulguları aktardı. Kavan huzurda bulunan zanlı Tayfur Biricik’in 30 Temmuz 2017 tarihinde, saat 12.40 da Lefkoşa’da bulunan bir hukuk bürosunun doğuya bakan balkon kapısını hasar yapmadan açarak içeriye girip içerisinde muhafaza edilen toplam 300 TL para ve 1phone 4S marka cep telefonunu sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve meseleye bağlantısı olan 1 kişinin daha arandığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.