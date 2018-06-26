Hotel mutfağını boşalttı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da bir otelin mutfağında aşçı olarak çalışan, 10 kilo hellim ve 5 kilo kuru üzüm ile çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Adnan Kardeşler mahkemede verdiği ifadede zanlının “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını yapılan aramada ise depo altında gizlenmiş 10 kilo hellim, evde ise 5 kilo kuru üzümün bulunarak emare alındığını söyledi.

Kardeşler, zanlının yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf ettiğini ifade ederek soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyleyerek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu. Polisin tutukluluk talebinin ardından öz hakkı alan zanlı Baz, hellim ve kuru üzümü satmak için çalmadığını belirterek “Ben satmak için çalmadım, param yoktu memleketime götürecektim” dedi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın aydınlatılması için Baz’ın soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını karar verdi.