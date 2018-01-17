Hırsızlıkta Baba – Kız Ortaklığı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren Reşat Günhan İşletmeleri’nde tahsildar ve pazarlamacı olarak çalışan Sabri Tabakoğlu ile aynı işyerinde muhasebeci olarak çalışan kızı 30 yaşındaki Gamze Tabakoğlu, işyerine ait parayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlılar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu kalmaları talebiyle bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, Girne’de faaliyet gösteren Reşat Günhan İşletmelerinin Güzelyurt ayağında pazarlamacı ve tahsildar olarak çalışan zanlı Sabri Tabakoğlu’nun, 33 ayrı işyerinden tahsil ettiği, 15 bin TL’yi aynı işyerinde muhasebeci olarak çalışan kızı Gamze Tabakoğlu’na teslim ettiğini söyledi. Polis, baba kızın anlaşarak parayı Girne’deki şubeye vermeyip zimmetlerine geçirdiklerini açıkladı. Zanlıların şikayet üzerine gözaltına alındıklarını, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.