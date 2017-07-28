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28 Temmuz 2017 Cuma 20:20

Hırsızlık Zanlıları 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Hırsızlık Zanlıları 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Hırsızlık Zanlıları 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Gönyeli’de geçtiğimiz haftalarda Süleyman Yılkar ile birlikte markete girerek hırsızlık yapan ve Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis ekipleri tarafından yakalanan 17 yaşındaki A.E.’nin Girne-Karşıyaka’da işlediği suçlarda yine suç ortağının Yılkar olduğu tespit edildi. Lefkoşa’da 19 Temmuz tarihinde mahkemeye çıkarılarak teminatla serbest kalan iki zanlının Girne’de suç işledikleri belirlendi. Tutuklu bulunan 17 yaşındaki zanlı ile suç ortağı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan zanlı Yılkar bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

KAPALI OTURUM YAPILDI
Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada, çocuk zanlının 17 yaşından küçük olması nedeniyle dava kapalı oturumda görüşüldü. Edinilen bilgide iki zanlının 10 Temmuz tarihinde Karşıyaka’da iki ayrı işyerine girdiği ve hırsızlık yaptığı öğrenildi. Zanlıların Karşıyaka’da bir dükkândan 50 TL çaldıkları, yine aynı bölgedeki kasap dükkânından ise 40 TL ve 200 TL değerinde DVD çaldıkları tespit edildi. Zanlılar hakkındaki soruşturma sürerken mahkemenin 3 gün tutuklu kalmaları yönünde karar verdiği öğrenildi.


 

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Süleyman YılkarHırsızMarket
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