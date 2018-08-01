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Hırsızlık yaptığı yerde bulundu
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Umuda yolculuk yalan oldu
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Hırsızlık yaptığı yerde bulundu

Hırsızlık yaptığı yerde bulundu

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:54
Hırsızlık yaptığı yerde bulundu

Hırsızlık yaptığı yerde bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de faaliyet gösteren bir benzin istasyonunun giriş kapısına hasar vermeksizin cürüm işlemek kastı açıp içeriye giren zanlı Bülent Kalkan’ın içeriden eşya çaldığı tespit edilmesi üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Erdivan olayla ilgili bulguları aktardı. Erdivan huzurda bulunan zanlı Bülent Kalkan’ın 31 Temmuz tarihinde saat 23.00 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir benzin istasyonunun giriş kapısına hasar vermeksizin cürüm işlemek kastı açıp içeriyegirdiğini söyledi. Polis akabinde zanlının içeriden 5,500 TL değerinde 1 adet Nikon marka D 7100 model fotoğraf makinesini ve 54 adet 1 TL'lik , 20 adet 50 kuruşluk, 24 adet 25 kuruşluk, 8 adet 10 kuruşluk ve 2 adet 5 kuruşluk toplam 70,65 TL'lik madeni parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis olaın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının bina içerisinde gizlenmiş vaziyette bulunduğunu ve tasarrufunda söz konusu fotoğraf makinesi ve toplam 70,65 TL'lik madeni para tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının henüz gönüllü ifade vermediğini belirterek ilk etap soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Bülent KalkanBenzin İstasyonuHırsızHırsızlıkçaldı
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