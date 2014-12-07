Hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini...

2013 Eylül - 2014 yılı Nisan ayları arasında İskele’de, M. B’nin (E-36), Noyanlar İnşaat Şirketi inşaat alanından Recep Kurt’a ait kalıp malzemelerini çalıp, Mehmetçik’te başka bir şahsa sattığı tespit edildi. M.B’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Öte yandan Dağlı Trading Ltd’den hırsızlık yaptığı için aranan M.T’nin (E-27) Girne’de tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.
Öte yandan Dağlı Trading Ltd’den hırsızlık yaptığı için aranan M.T’nin (E-27) Girne’de tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.
Son Güncelleme: 07.12.2014 14:26