Polisiye Olaylar:
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23 Kasım 2017 Perşembe 17:16

HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Akü hırsızı yakalandı

HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR
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HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Eski Ercan yolu üzerinde park halinde bulunan Selaheddin Ünveren’e ait aracın sol ön camı 16 – 22 Kasım tarihleri arasında kırılarak hasara uğratıldıktan sonra araçtan bir akü, Değirmenlik’te Matyat Şehitler Sokak üzerinde park halinde bulunan Mehmet Soğancı'ya ait araçtan iki akü ve Minareliköy’de Mehmet Eray Sokak üzerinde park halinde bulunan Ali Gezmen 'in sorumluluğundaki araçtan da bir akü çalındı.

Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen V.K.(E-24) tutuklandı. 
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