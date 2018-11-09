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Hırsızlık soruşturması kara para soruşturmasına döndü

Hırsızlık soruşturması kara para soruşturmasına döndü

09 Kasım 2018 Cuma 18:38
Hırsızlık soruşturması kara para soruşturmasına döndü

Hırsızlık soruşturması kara para soruşturmasına döndü

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de araç kiralama şirketinde sorumlu olarak çalışan ve Haziran-Ağustos ayları arasında kiraladığı 5 aracın kira bedeli olan 13 bin 270 TL’yi şirket muhasebesine yatırmadığı tespit edilen ve şikâyet üzerine tutuklanan Mustafa Burak Baçdar ve suç ortağı İbrahim Elbasan aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhlerinde alınan birer günlük tutukluluk süresinde, işveren şikâyetini geri çekerken zanlıların banka hesaplarında polis yüklü miktarda para tespiti yaptı. Polis soruşturmasını derinleştirirken, zanlılar bugün ek süre talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların “Müstahdem tarafından sirkat” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Özmüezzin, müdürlüğe yapılan şikâyet üzerine Girne’de bir araç kiralama şirketinde çalışan zanlı Mustafa Burak Baçdar’ın Haziran-Ağustos ayları arasında kiraladığı beş aracın parasını şirket muhasebesine yatırmadığının tespit edildiğini söyledi.

Özmüezzin, şirket sahibinin olayı GPRS sisteminden ortaya çıkardığını, konu araçların seyir halinde olmasına rağmen kiralanma ücretlerinin muhasebeye yatırılmadığını tespit ettiğini kaydetti. Aleyhlerinde alınan birer günlük tutukluluk süresinde işverenin zanlılar aleyhindeki şikâyetini geri çektiğini kaydeden Özmüezzin, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirtti. Zanlıların banka hesaplarında yüklü miktarda para çıktığına dikkati çeken polis, soruşturmanın devam ettiğini zanlıların hesaplarındaki paralar ile ilgili soruşturma yapılması gerektiğine vurgu yaparak 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek, 3’er gün daha tutukluluk emri verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Burak BaçdarIbrahim ElbasanHırsızlıkKara Para
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