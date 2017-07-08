HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ ARACIN SAHİBİNE YAKALANDI

O.T. (E-19) dün saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa'da, Silahlı Kuvvetler Caddesi’nde park halinde bulunan Berkan Canatan'a ait aracın içine girip karıştırırken aracın sahibi tarafından fark edildi.Olay yerinden koşarak kaçan O.T’nin tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.
O.T. (E-19) dün saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa'da, Silahlı Kuvvetler Caddesi’nde park halinde bulunan Berkan Canatan'a ait aracın içine girip karıştırırken aracın sahibi tarafından fark edildi.Olay yerinden koşarak kaçan O.T’nin tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.