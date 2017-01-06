Polisiye Olaylar:
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06 Ocak 2017 Cuma 09:05

HIRSIZLIK

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HIRSIZLIK
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HIRSIZLIK


Girne’de 21 Aralık’ta İskendurun Caddesi üzerinde kapıları kilitsiz halde park halinde bulunan Meryem Zivaroğlu’na ait araç içerisinden, bir adet bayan el çantası ve içerisinde muhafaza edilen bir adet imitasyon kolye, bir adet bayan saati, 150 TL nakit para ve kimlik kartı  çalan şahıs tespit edildi. Olayla ilgili tespit edilen  T.Ö.(E-22) tutuklandı.
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