Girne’de 21 Aralık’ta İskendurun Caddesi üzerinde kapıları kilitsiz halde park halinde bulunan Meryem Zivaroğlu’na ait araç içerisinden, bir adet bayan el çantası ve içerisinde muhafaza edilen bir adet imitasyon kolye, bir adet bayan saati, 150 TL nakit para ve kimlik kartı çalan şahıs tespit edildi. Olayla ilgili tespit edilen T.Ö.(E-22) tutuklandı.
Girne’de 21 Aralık’ta İskendurun Caddesi üzerinde kapıları kilitsiz halde park halinde bulunan Meryem Zivaroğlu’na ait araç içerisinden, bir adet bayan el çantası ve içerisinde muhafaza edilen bir adet imitasyon kolye, bir adet bayan saati, 150 TL nakit para ve kimlik kartı çalan şahıs tespit edildi. Olayla ilgili tespit edilen T.Ö.(E-22) tutuklandı.