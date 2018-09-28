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Hırsızlık amacıyla komşusunun evine girdi

Hırsızlık amacıyla komşusunun evine girdi

28 Eylül 2018 Cuma 17:20
Hırsızlık amacıyla komşusunun evine girdi

Hırsızlık amacıyla komşusunun evine girdi…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da komşusunun evine hırsızlık için giren ancak ev sahibi tarafından fark edilmesi üzerine giriş yaptığı yerden kaçan Ali Abdurrahmanoğlu tespit edilerek tutuklandı. “Bir cürüm işlemek kastıyla konuta girme” suçlamasıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Abdurrahmanoğlu aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Evi karıştırırken yakalandı… 

Meselenin tahkikat memuru, Akçadağ Sokak Debreli Apartmanında kalan zanlı Ali Abdurrahmanoğlu’nun 27 Eylül 2018 tarihinde saat 03:30 raddelerinde yine ayni apartmanın 4 numaralı dairesine bir cürüm işlemek amacıyla pencereyi açıp içeriye girdiğini belirtti. İçeriye giren zanlının evin salonunu karıştırdığı esnada ev sahibi Alpay Demir tarafından fark edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının bir şey çalamadan giriş yaptığı yerden geri çıkarak kaçtığını açıkladı. Tahkikat memuru akabinde zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirterek, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ali Abdurrahmanoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ali AbdurrahmanoğluHırsız
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