Hırsızlığa hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren The Meyhane isimli restoranda 2016 yılında arkadaşı Mehmet Kal’ın isteği üzerine bahşiş kutusunu çalan Murat Kurt ve arkadaşı aleyhindeki dava bugün karara bağlandı. İki yıldır tutuksuz yargılanan ve geçtiğimiz hafta itham edilerek tutuklanan Kurt ve Kal oy birliği ile alınan kararla hapislik cezasına mahkûm oldu. Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, Kurt ve Kal’ın suçları 2016 yılı Şubat ayında işlediğini anımsattı.Beyoğlu, Mehmet Kal’ın isteği üzerine, Murat Kurt’un Zeytinlikte faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Reşat Pilli’nin yaptığı The Meyhane isimli restoranın doğuya bakan alüminyum sürme kapıyı kasıtlı olarak kilitlemeyerek açık bıraktığını söyledi. Beyoğlu, 2016 yılı 2 Şubat tarihinde sanıkların kilitlenmeyen sürme kapıdan içeriye girerek restoran içinde, ahşap bahşiş kutusu içinde muhafaza edilen 965 TL’yi çaldıktan sonra, aynı yerden çıkış yaparak olay yerinden kaçtıklarını kaydetti.

Beyoğlu, suçun işlendiği tarihte Murat Kurt’un 16 yaşında olduğunu Mehmet Kal’ın yönlendirmesi ile bahşiş kutusunu çalarak içinde bulunan parayı Kal’a verdiğini anımsattı.

Kal’ın suçu önceden planladığına ve Kurt’u kullandığına bulgu yaptıklarını ifade eden Beyoğlu, Kal’ın çalıntı paraları zevki için harcadığını ifade etti.

İşlenen suçların ciddi hapislik suçları içerdiğine dikkati çeken Beyoğlu,

oy birliği ile alınan kararda Murat Kurt’u 3 ay, Mehmet Kal’ın ise 9 ay hapse mahkûm edildiğini açıkladı.