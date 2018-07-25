Hırsızlığa gittiği evin pencereden düştü

24.07.2018 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Alsancak’ta İ.A. (E-29), Nurcan YENİ’ye ait ikametgâha yarı açık banyo penceresinden girmiş ancak ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine aynı yerden çıkış yapmak istediği sırada 5 metre yükseklikten apartman boşluğundaki beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra taburcu olmuş ve tutuklanmıştır. Akabinde bahse konu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; bir adet 7.62 mm çapında canlı mermi, bir adet canlı av fişeği, bir adet 7.62 mm çapında boş mermi kovanı, bir adet av fişeği kartuşu, iki adet cep telefonu, bir adet kamera, bir adet güneş gözlüğü, bir adet sırt çantası ve içerisinde dört şişe alkollü içkiyi kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.