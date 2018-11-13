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Hırsızlara okkalı ceza

Hırsızlara okkalı ceza

13 Kasım 2018 Salı 21:48
Hırsızlara okkalı ceza

Hırsızlara okkalı ceza

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

(Kamalı Haber) - Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Geceleyin Ev Açma”, “Ev Açma”, ”İkametgâhtan Sirkat”, “Sirkat” ve “Kasti Hasar” suçlamalarıyla yargılanan Zimbabwe uyruklu Michael Matsikiti ve Brian Prayer Mutakura aleyhinde verilen karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davanın kararını Hacımulla açıkladı. Hacımulla, geceleyin ev açma ve ikametgâhtan sirkat suçlarının toplumun huzurunu bozan suçlar olduğuna değindi.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Yargıç Hazal Hacımulla, Lefkoşa’da 19 Ocak 2018 tarihinde benzer suçtan teminata bağlanarak serbest bırakılan sanık Michael Matsikiti’nin 3 yıl 6 ay, sanık Brian Prayer Mutakura’nın ise 20 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Michael Matsikiti Brian Prayer MutakuraHırsızlık
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