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Hırsızlar Tutuksuz Yargılanacak

Paranın bir kısmı bulunamadı

Hırsızlar Tutuksuz Yargılanacak

Paranın bir kısmı bulunamadı

11 Eylül 2018 Salı 15:18
Hırsızlar Tutuksuz Yargılanacak

Hırsızlar Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 7 Eylül tarihinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Talat Yapıcı ve Cemal Gören teminat maksatlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlılar Talat Yapıcı ve Cemal Gören’in 7 Eylül tarihinde 00.30-01.00 saatleri arasında Lefkoşa'da Surlariçi Ayyıldız mahallesinde park halinde bulunan F.B’ye ait araç içerisinden 1 adet Samsung marka beyaz renk J5 cep telefonu, 1 adet siyah - beyaz renk dikdörtgen şeklinde olan cüzdanı ve cüzdanının içerisinde bulunan 800 TL'yi, 3 adet farklı banklalara ait kredi kartlarını ve TC Nüfus Cüzdanı çaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Paranın Bir Kısmı Bulunamadı

Polis tutuklanan zanlıların tasarufunda aranan emarelerin bir kısmının bulunduğunu ancak 800 TL paranın bulunamadığını belirtti. Polis zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti. Polis şahadeti üzerine mahkemeden söz hakkı verilen müşteki F.B zanlıları afettiğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, iki zanlının da yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, KKTC vatandaşı birer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılamalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Talat Yapıcı Cemal GörenHırsızlık
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