Hırsızlar tutuksuz yargılanacak

Hırsızlar teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de çarşı bölgesinde faaliyet gösteren Ertan Market’e müşteri olarak giren ve 500 TL değerindeki 1 şişe alkollü içkiyi sirkat ettikleri esnada işyeri sahibi tarafından suçüstü yakalanan iki zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar Özgür Yaşarsoy ile Şahin Serin, tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde teminat duruşmasına çıkarıldı ve ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı.

Artan, zanlılar Özgür Yaşarsoy ve Şahin Serin’in 28 Ekim günü Girne’de meydana gelen “Sirkat” suçundan methaldar olduklarını belirten polis memuru Kader Artan, Ertan Market isimli işyerine müşteri olarak giren zanlıların 500 TL değerinde 1 şişe alkollü içki sirkat ettiklerini ifade etti. Artan, zanlı Özgür Yaşarsoy’un market sahibi tarafından suçüstü yakalanarak alıkonulduğunu, zanlı Şahin Serin’in ise tespit edilerek kısa süre içerisinde gözaltına alındığını açıkladı. Meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten polis memuru Kader Artan, ülkemizde çalışma izinli statüsünde bulunan zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulması, 3’er bin TL’lik nakdi teminat yatırmaları karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi