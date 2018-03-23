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Hırsızlar Tutuklu Yargılanacak

Hırsızlar Tutuklu Yargılanacak

Hırsızlar Tutuklu Yargılanacak

Hırsızlar Tutuklu Yargılanacak

23 Mart 2018 Cuma 19:14
Hırsızlar Tutuklu Yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne ve Lefkoşa’da birçok ev ve iş yerini soydukları tespit edilerek tutuklanan yabancı uyruklu 8 kişiden 6’sı suçsuz olduğu gerekçesi ile serbest kalırken zanlılar Michael Matsıkıtı ve Brian Prayer Mutakura aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların “Geceleyin Ev Açma”,”İkametgâhtan Sirkat”, “Dükkân açma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların 2017 Aralık ayından bu yana yakın takibe alındığını Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen birçok hırsızlık olayı ile ilgili bağlantılı olduklarını söyledi.

Özmüezzin, zanlıların Dikmen’ de Lavinium sitesi, Blok:1, D:7 ve Blok: 26, D:5 adresinde tespit edilerek tutuklandıklarını, ele geçirilen elektronik ve ziynet eşyaların 21 bin 980 TL değerinde olduğunu kaydetti. Özmüezzin, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların 2017 yılı içinde askıda benzer davaları olduğunu, zanlıların 2016-2017 yılında okula kayıt yaptırdıklarını ancak okulla bir ilişkilerinin olmadığını belirterek, ülkede muhaceret izinsiz kaldıklarına dikkati çekti. Polis, zanlıların yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmeleri talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ülkede yasal statüsü olmadığına dikkati çekerek yargılanacakları güne kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Son Güncelleme: 23.03.2018 20:21
Anahtar Kelimeler:
HırsızBrian Prayer MutakuraMichael Matsıkıtı
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