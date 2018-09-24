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Hırsızlar tutuklu yargılanacak

Hırsızlar tutuklu yargılanacak

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:45
Hırsızlar tutuklu yargılanacak

Hırsızlar tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde seri şekilde bir çok bölgede hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar Hussein Muohmad, Omar Chaddad ve Ayoub Chaddad bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Alpaslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, zanlılar Hussın Muohmad, Omar Chaddad ve Ayoub Chaddad’ın 29 Ağustos’ta 01.45- 02.00 saatleri arasında Lefkoşa’da sakin Savaş Burcu’ya ait Lefkoşa Ortaköy’de faaliyet gösteren Çağdaş Restorantın sağ yan cephesinde bulunan cama taş atıp, kırarak, camın alt kısmından geçen kirli su tahliye borusunu kırıp, içeriye girerek, restoranın içindeki bir adet sandalyeyi kırıp hasara uğrattılar. Polis memuru Alpaslan Yavuz, zanlıların daha sonra yazar kasa içindeki 500 TL nakit ve 100 TL medeni parayı yazar kasanın üst kısmında bulunan 14 adet 8 bin 461 TL meblağlı çek yapraklarını sirkat ettiklerini kaydetti. Polis, zanlıların misafir olarak kalmakta olduğu 19 Mayıs Sokak Kurucuoğlu Aprtmanı’nda 22.20 ile 23.00 saatleri arasında yapılan aramada muhtelemelen suç işlemekte kullanılan levye, eldiven, tornavida ve kar maskası, el feneri, çeşitli markalarda 10 cep telefonu, bin 620 TL nakit para, 100 dolar, laptop çantası içinde miktarı tespit edilemeyen 10 kuruş, 5 kuruş madeni para, 5 Euro kağıt para, 21 Euro, 80 cent madeni para bulunduğunu aktardı. Polis memuru Yavuz, zanlıların tasarrufunda bulunan 7 adet anahtardan ikisinin, Çağdaş Restoran’a ait motosikletin anahtarı olduğunun belirlendiğini söyledi.

Yavuz, zanlılar Omar Chaddad ve Ayoub Chaddad’ın bir yıl önce KKTC’ye yasal olmayan yolla girip, hırsızlık yapıp, yargılanarak, güneye ihraç edildiğini anımsattı. Yavuz, KKTC’de kaçak durumda olan üç zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hussein MuohmadOmar Chaddad Ayoub ChaddadHırsız
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