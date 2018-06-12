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Hırsızlar teminata bağlandı

Lefkoşa’da hırsızlık

Hırsızlar teminata bağlandı

Lefkoşa’da hırsızlık

12 Haziran 2018 Salı 15:25
Hırsızlar teminata bağlandı

Hırsızlar tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da 3 mağazadan toplamda bin TL değerinde kıyafet ile ayakkabı çalan Ahmet Muçan (E-20), Hasan Eskiocak (E-20) ve Ali Özgen (E-20)  tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye huzuruna çıkarıldı.

Polis Memuru Umut Kulle, zanlıların 11 Haziran tarihinde Lefkoşa’da Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bulunan China Bazaar isimli işyerinden 1 çift terlik, 2 çift spor ayakkabı çaldıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, zanlıların aynı gün Metropol yolu üzerinde bulunan Waikiki mağazasından 1 adet t-shirt, Mavi Mağazasından 3 adet gömlek ve 1 adet şortu çaldıklarını belirtti. Zanlıların dün tutuklandığını kaydeden polis,ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini, üç zanlının da üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme her zanlının 500 TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Son Güncelleme: 12.06.2018 23:03
Anahtar Kelimeler:
Ahmet MuçanHasan EskiocakLefkoşa MağazaHırsızAli Özgen
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