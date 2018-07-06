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Hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Hırsızlar kıskıvrak yakalandı

06 Temmuz 2018 Cuma 19:59
Hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne ve İskele bölgesindeki birçok evi mesken tutan hırsızlar yakayı ele verdi. 2018 yılı Mayıs ve Haziran ayları içerisinde Girne bölgesinde meydana gelen birçok ev açma olayının zanlıları Ali Akçam ve Gökhan Doğan, İskele’de yakalanmalarının ardından Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci olayın olgularını aktardı. Zanlılar Akçam ve Doğan’ın Mayıs ile Haziran ayları içerisinde Girne’de meydana gelen “Geceleyin Ev Açma”, “Ev Açma”, “İkametgâhtan Sirkat”, “Kasti Hasar” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından tutuklu olduklarını belirten Döşenci, zanlıların tutuklu kaldıkları süre zarfında el ve ayakkabı izlerinin alınarak karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla ilgili birimlere tetkike gönderildiğini ifade etti. Zanlılardan Ali Akçam’ın ikametgâhında hırsızlık amacıyla girilen bir evden çalınan bir adet kahve makinesinin tespit edildiğini açıklayan Döşenci, Mağusa’da faaliyet gösteren bir ikinci el eşya satış dükkânında, Girne bölgesinde hırsızlık amacıyla girilen birçok evden çalınan çeşitli marka ve ebatlarda televizyonların bulunarak emare alındığını belirtti. 4 ayrı işletmeden araç kiralayan zanlıların, kiraladıkları araçların üzerindeki GPS cihazlarından elde edilen verilerin incelendiğini belirten Döşenci, yapılan inceleme neticesinde zanlıların söz konucu araçlar ile Girne, Lapta, Çatalköy, Karşıyaka ve Esentepe bölgelerinde meydana gelen ev açma meselelerindeki hırsızlık amacıyla girilen 12 ikametgâhın çevresinde bulunduklarının tespit edildiğini de açıkladı.

Meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini belirten Döşenci, kayıp birçok emare ve aranan bir şahıs olduğunu ve birçok kişiden ifade temin edilmesi gerektiğini belirtti. Döşenci, zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılan zanlılar aleyhine soruşturma maksatlı 7 gün tutukluluk emri alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Akçam Gökhan DoğanHırsızEv
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