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Hırsızlar 7 gün daha tutuklu kalacak

Hırsızlar 7 gün daha tutuklu kalacak

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:46
Hırsızlar 7 gün daha tutuklu kalacak

Hırsızlar 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde seri şekilde bir çok bölgede hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar Hussın Muohmad, Omar Chaddad ve Ayoub Chaddad bugün ek tutuklama süresi talebi ile bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Alpaslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, zanlılar Hussın Muohmad, Omar Chaddad ve Ayoub Chaddad’ın 29 Ağustos’ta 01.45- 02.00 saatleri arasında Lefkoşa’da sakin Savaş Burcu’ya ait Lefkoşa Ortaköy’de faaliyet gösteren Çağdaş Restorantın sağ yan cephesinde bulunan cama taş atıp, kırarak, camın alt kısmından geçen kirli su tahliye borusunu kırıp, içeriye girerek, restoranın içindeki bir adet sandalyeyi kırıp hasara uğrattılar. Polis memuru Alpaslan Yavuz, zanlıların daha sonra yazar kasa içindeki 500 TL nakit ve 100 TL medeni parayı yazar kasanın üst kısmında bulunan 14 adet 8 bin 461 TL meblağlı çek yapraklarını sirkat ettiklerini kaydetti. Polis, zanlıların misafir olarak kalmakta olduğu 19 Mayıs Sokak Kurucuoğlu Aprtmanı’nda 22.20 ile 23.00 saatleri arasında yapılan aramada muhtelemelen suç işlemekte kullanılan levye, eldiven, tornavida ve kar maskası, el feneri, çeşitli markalarda 10 cep telefonu, bin 620 TL nakit para, 100 dolar, laptop çantası içinde miktarı tespit edilemeyen 10 kuruş, 5 kuruş madeni para, 5 Euro kağıt para, 21 Euro, 80 cent madeni para bulunduğunu aktardı. Polis memuru Yavuz, zanlıların tasarrufunda bulunan 7 adet anahtardan ikisinin, Çağdaş Restoran’a ait motosikletin anahtarı olduğunun belirlendiğini söyledi. Lefkoşa'da 25’e yakın faili meçhul Dükkân açma suçu olduğuna değinen Yavuz, zanlıların bu olaylarla bağı olup olmadığının araştırılacağını ayrıca incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu söyleyen Yavuz, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç zanlının da 7 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hussın MuohmadOmar Chaddad Ayoub Chaddad
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