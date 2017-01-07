Hırsıza Suçüstü



Girne ve Lefkoşa’da Aralık ve Ocak ayları arasında meydana gelen hırsızlık suçları ile ilgili Tevfit Özden, önceki gün Doğanköy’de gerçekleştirdiği hırsızlığın ardından suçüstü yakalandı.Aralık ve Ocak ayında Girne ve Lefkoşa’da Aralık ve Ocak ayları arasında meydana gelen hırsızlık suçları ile ilgili Tevfit Özden, önceki gün Doğanköy’de gerçekleştirdiği hırsızlığın ardından suçüstü yakalandı. İşlediği suçların yanı sıra, benzer suçları Lefkoşa’da da işlediğini itiraf eden Özden, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, mahkemede verdiği ifadede zanlı Tevfit Özden’in “Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı. Soyel, Özden’in Aralık ayında, Girne’de park halinde kilitsiz vaziyette bulunan, M.Z.’ye ait araçtan siyah renk bayan kol çantasını alıp, içerisinde yanardöner g harfli ucu bulunan zincir, markası meçhul kırmızı kordonlu bayan saati, 150 TL nakit para ve TC Nüfus cüzdanını çaldığını söyledi. Soruşturma memuru, zanlının önceki gün ise Doğanköy cami lojmanın da E.A.Ö.’nün kalmakta olduğu evin ve kilitsiz vaziyette bulunan mutfak kapısından içeriye girdiğini ve en koltuk üzerinde bulunan Samsung Note 2 marka cep telefonunu çaldığını belirtti.Soyel, zanlının aynı gün yapılan şikâyet üzerine Girne’de tespit edildiğini üzerinde yapılan aramada ise çaldığı cep telefonunun bulunduğunu kaydetti.Soruşturma aşamasında zanlının aynı yöntemle Lefkoşa’da da iki ev açtığını itiraf ettiğini belirten Soyel, bu aşamada zanlı Özden’in soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.3 gün poliste kalacakMahkeme zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.Yeni Bakış